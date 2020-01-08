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Украину накроет атмосферный фронт: синоптик предупредила о "погодных огорчениях"

8 января 2020, 16:25

Погода в Украине в четверг в ряде областей будет теплая, спрогнозировала эксперт.

Синоптик предупредила, что в четверг ряду областей Украины грозят дождь и мокрый снег - Новини України
В четверг ряду областей Украины грозят дождь и мокрый снег / УНИАН

В Украину в четверг, 8 января, придет атмосферный фронт, поэтому в центральной части нашей страны, на севере и на западе прогнозируются дождь и мокрый снег.

На востоке и юге украинского государства ожидается сухая погода, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт добавила, что ближайшей ночью прогнозируется -2…-7 градусов, а днем потеплеет - температура может достичь отметки в +3 градуса.

По ее словам, в дальнейшем в Украине будет теплая погода.

"В Киеве 9 января ожидается дождь и мокрый снег, атмосферный фронт! Ночью до -2 градусов, днем 0…+2 градуса…", - отметила синоптик.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, чем удивит погода в Украине в январе 2020. Синоптики сообщили, что температура в январе текущего года будет немного выше, чем на протяжении последних лет.

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