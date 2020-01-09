Телеканал Мураева заплатит крупный штраф на интервью с Азаровым

Николай Азаров доставил неприятности украинскому телеканалу / УНИАН

К телекомпании Макси-ТВ применены штрафные санкции в сумме более 100 тысяч гривен за трансляцию передачи Гордон, в которой принял участие бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Этот телеканал связывают с экс-нардепом Евгением Мураевым.

"Национальный совет на заседании 9 января 2020 рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО Наша Прага, г. Киев (логотип Макси-ТВ) и принял решение об объявлении заказчику предупреждения, а также взыскания с него штрафа за призывы к свержению конституционного строя и разжигание вражды", - сообщает пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания со ссылкой на результаты его заседания.

В комиссии заявили, что в рамках интервью Азаров многократно нарушил нормы действующего законодательства. В частности, он пытался сфальсифицировать исторические события и подменить понятия относительно Революции достоинства, российской агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.

Читайте также"Выметайтесь к Путину!": соратница Порошенко и Мураев поскандалили в прямом эфиреПо мнению Нацсовета, Азаров подвергал сомнению легитимность органов государственной власти Украины и высказывал обвинения в их адрес.

"В совокупности эти высказывания воспринимаются как призыв к свержению конституционного строя, разжигания вражды, посягательство на права и свободы человека", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, экс-премьер распространял российскую пропаганду относительно вооруженной агрессии РФ в Украине. Транслирующий данную информацию телеканал Наш должен выплатить штраф в сумме 25% от размера лицензионного сбора, начисленного за выдачу лицензии, что составляет 105 625, 50 гривен.

Как ранее сообщалось, Нацсовет по вопросам ТВ и рдио назначил проведение проверок телеканалов ZIK и 112 Украина (принадлежащих нардепу Тараса Козаку, которого СМИ называют человеком из орбиты Виктора Медведчука) - из-за признаков разжигания вражды через эфир.

Напомним, ранее регулятор назначил проведения проверки канала Прямой (который СМИ связывают с экс-президентом Петром Порошенко) - из-за оскорбительных выпадов ведущего Сергея Пояркова в адрес президента Владимира Зеленского.