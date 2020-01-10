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"Пытки и сексуальное насилие": украинка ужаснула рассказом об издевательствах боевиков

10 января 2020, 23:56

Украинка Марина Чуйкова, которая находилась в плену у боевиков, рассказала ужасные подробности заключения.

Бывшая пленница "ДНР" ужаснула рассказом о пытках / hromadske

Жительница Горловки Марина Чуйкова, которая была освобождена из плена боевиков, рассказала о том, какие издевательства ей пришлось пережить.

48-летнюю женщину, которую незаконно задержали при выезде из оккупированного города, удерживали почти 2 года.

"Бросили в подвал, где я находилась 30 дней. Когда я зашла в камеру, там не было ни окон, ни какого-то выхода. Клетка закрывается и доски, на них матрас. На полу стояли два бутыля с кровью. И доски были вымазаны в кровь. Было видно, что человека, который находился здесь перед этим, долго пытали и он производил малую нужду кровью. И видно, что делали перевязки. Возможно, был ранен. Я просила их вынести эти банки, но никто ничего не выносил, и я с этим спала", – рассказала женщина в интервью hromadske.

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По ее словам, на постоянных допросах над ней издевались и оскорбляли словесно. Чуйкова также вспомнила первое "следственное действие".

"Первый допрос – привели врача. Она меня осмотрела и ушла. Они там собрались на консилиум и спрашивают: "Что с ней делать?" В ответ: "Да расстреляйте ее". И меня куда-то повели на расстрел. В принципе, в СИЗО я все время думала, что меня расстреляют. Долго ехали, повезли в лес. Двое ребят, которые ехали со мной сзади, пристегнули к себе наручниками и заснули. А я шапку так подняла, смотрю, в лес едем, город Енакиево. Думаю, все. Но нет. Повозили и вернули назад. Потом мне принесли еду. Я сказала, что не надо меня кормить, я на расстрел. "Ах, не будешь есть? Сейчас мы тебя накажем". Палкой по ногам били", – ужаснула она деталями.

Также, по ее словам, наказывали туалетом: "Если я пошла мыться, туалета в камере не было. Выводили дважды – утром и вечером".

"Только страх был. После тех допросов, которые проводили, я уже жить не хотела. Я лежала на этих досках и молилась не за то, чтобы выйти оттуда, а за то, чтобы меня расстреляли. Я уже представляла, как меня расстреливают", – поделилась она.

Также Чуйкова рассказала, что происходило в СИЗО террористов. "В самой камере было шесть человек. Сначала – 16, но это было трудно сидеть всем вместе: туалет постоянно занят, очередь. В основном, сидели наркоманы и убийцы. У каждой второй – ВИЧ и гепатит, у каждой пятой – туберкулез. Такой коллектив, а пользовались общими средствами личной гигиены", – отметила женщина.

Украинка также рассказала, что слышала о сексуальном насилии: "К нам в камеру попала женщина, тоже по нашей статьей, вот над ней издевались. И ток подключали, и мужчины насиловали. Были угрозы и другим женщинам, но только угрозы. Со мной такого не было".

Как ранее сообщал Главред, так называемый омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова заявила, что СБУ пытала переданных боевикам пленных.

Донбасс боевики ОРДЛО обмен пленными
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