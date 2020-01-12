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Под Киевом украинок продавали в сексуальное рабство за границу

12 января 2020, 11:19

Девушкам предлагали высокооплачиваемую работу моделью.

Девушек отправляли в Европу и Азию / Фото Нацполиции

25-летняя жительница города Сумы организовала преступную схему по вербовке женщин для сексуальной эксплуатации. Злоумышленница задержана, личности ее подельников устанавливаются.

Схему продажи женщин в сексуальное рабство разоблачили правоохранители Киевской области.

"Преступники предлагали женщинам работу "моделью" с высоким заработком за рубежом. Однако, некоторым из потенциальных работниц такие условия труда показались подозрительными и они сообщили в полицию", - говорится в сообщении полиции.

Девушек отправляли в Европу и Азию. По месту жительства и в автомобиле подозреваемой правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с записями и видеоматериалами, записные книжки, банковские карты.

На данный момент обыски продолжаются.  Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении членов семьи из Горловки Донецкой области, которые обвиняются в торговле людьми

В Лисичанске Луганской области правоохранители задержали 16-летнюю подозреваемую в попытке продажи в сексуальное рабство в Россию двух молодых гражданок Украины. 

Киев модель вербовка полиция торговля людьми сексуальное рабство новости Киева
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