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Руководство Минкульта побаловало себя громадными премиями

13 января 2020, 15:14

Чиновники за один месяц навыписывали себе зарплат на сумму более чем 2 млн гривен.

Бородянский
Руководство Минкульта порадовало себе заоблачными премиями / Лига.нет

Глава Минкульта Украины Владимир Бородянский и его заместители отразили в декларациях совокупный размер своей декабрьской заработной платы и премии на сумму в 2 070 000 гривен.

В частности, рекордные 497,7 тысячи гривен получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев. Первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч гривен, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч гривен, сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Ведомство, которое пугает журналистов введением уголовной ответственности, поддерживает жесткое регулирование журналистской деятельности, борется с творческими союзами и другой "нереформированной советчиной", действительно показывает "другую культуру", - добавил Томиленко.

Владимир Бородянский, министр - 112 904 гривны

6 января 2020 Бородянский проинформировал о существенных изменениях своего имущественного положения - задекларировал получение 27 декабря заработной платы в размере 112 904 грн. Отметим, это - один из самых маленьких размеров заработной платы, задекларированный руководителями Минкульта.

Анатолий Максимчук, первый заместитель министра - 405 072 гривны

20 декабря Максимчук задекларировал получение в министерстве зарплаты 16 декабря в размере 157 051 грн. А 28 декабря чиновник заполнил новую форму на получение 27 декабря второй части зарплаты - 248 021 грн. В общем - 405 072 гривен.

Ирина Подоляк, заместитель министра - 394 710 гривен

22 декабря Подоляк задекларировала получение в Министерстве зарплаты в размере 154 232 грн. А 5 января 2020 года чиновница отчиталась о получении 27 декабря второй части зарплаты - 240 478 грн. В общем - 394 710 гривен.

Ростислав Карандеев, государственный секретарь Министерства культуры - 497 709 гривен

В декабре 2019 года Ростислав Карандеев получил заработную плату в Министерстве культуры тоже двумя большими траншами - 13 декабря в сумме 99 589 грн и 30 декабря в сумме 398 120 грн. В общем - 497 709 грн.

Владимир Шумилин, заместитель министра - 154 233 гривны

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта пока задекларировал только получение существенного размера заработной платы в министерстве в декабре один раз - 16 декабря - в размере 154 233 грн.

В то же время, Владимир Шумилин, будучи заместителем министра, 19 декабря дважды задекларировал получение в октябре доходов от предпринимательской деятельности на общую сумму 260 000 грн.

Алексей Сивирин, заместитель министра - 366 068 гривен

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта дважды задекларировал получение существенного размера заработной платы в министерстве. 16 декабря - в размере 151 051 грн. и 27 декабря - 215 017 грн. В общем - 366 068 грн.

Светлана Фоменко, заместитель министра - 139 303 гривны

В конце 2019 года правительство Алексея Гончарука назначило Светлану Фоменко заместителем министра культуры, молодежи и спорта по вопросам евроинтеграции с 2 января 2020 года.

В 2019 году Светлана Фоменко работала в должности первого заместителя министра культуры Украины. Ее годовая зарплата составила 771 000 гривен, что в 92 раза больше годовой зарплаты ее мужа Дмитрия - 8 299 грн, тоже отраженной в годовой декларации чиновницы. Соответственно, среднемесячный доход Светланы Фоменко в 2019 году составил 64 242 грн.

... Артем Биденко, государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Украины

С февраля 2015 начал работу заместителем министра информационной политики Юрия Стеця. Согласно годовой Декларации Артема Биденко за 2018 год, его среднемесячная заработная плата составила 65 000 грн.

В базе данных Деклараций отсутствуют формы существенных изменений имущественного состояния госсекретаря Министерства культуры, молодежи и спорта за декабрь. Это может свидетельствовать, что аванс и зарплата Артема Биденко не превышают размер, необходимый для декларирования, то есть 101 000 грн. Или что декларация будет заполнена позже.

Читайте также"Бизнес помогает": еще один министр пожаловался на низкую зарплатуНапомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в очередной раз пожаловался на низкий уровень своей зарплаты.

"Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15-20 тысяч гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - сказал Милованов.

зарплаты декларация премии Министерство культуры Сергей Томиленко Владимир Бородянский
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