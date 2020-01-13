Погибла целая семья: названы причины ужасного ДТП на Днепропетровщине

В результате ДТП на Днепропетровщине погибла целая семья / dp.dsns.gov.ua

У села Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области в результате ДТП, в которое попал внедорожник Toyota Land Cruiser, погибла целая семья.

В результате аварии погибли муж и жена, их дочь и еще одна женщина, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

По предварительным данным, водитель внедорожника на скользком участке дороги не справился с управлением и из-за этого авто съехало в пруд.

В результате ДТП погибли муж и жена, 1983 года рождения, их 14-летняя дочь и женщина, 1982 года рождения.

Начато производство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что вечером 12 января возле села Вишневое Днепропетровской области авто Toyota Land Cruiser съехало в водоем. Машину вытащили из воды, и нашли в салоне четыре тела.