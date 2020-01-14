Нардеп рассказали, что не так с законом о средней школе

Школа. Иллюстративное фото / УНИАН

В тексте нового законопроекта "О среднем образовании" предлагается множество новых терминов и изменений, но по сути своей он вовсе не революционен.

Соответствующее мнение высказала эксперт и нардеп (фракция Голос) Инна Совсун, сообщает портал ZN.

По мнению народной избранницы, логичнее всего было сперва принимать закон, а после - начинать масштабную реформу в формате "Новой украинской школы".

Совсун также утверждает, что в законопроекте неизменным остается и подход к определению содержания образования. Как и ранее, правительство утверждает Государственный стандарт, а Минобразования разрабатывает на его основе типовую образовательную программу.

"Увидим ли мы обещанную еще в 2017-м педагогическую автономию; сможет ли учитель выбирать из десятков учебных программ - или и далее будет ограничен одной; будет ли у учеников и родителей возможность выбирать интересные и актуальные предметы — или и дальше, вплоть до университета, дети будут двигаться по образовательной траектории, определенной за них министерством?", - в вопросительном тоне подытожила она.

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, как лучше всего родителям подготовиться к нововведениям в школах.