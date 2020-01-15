Киву поймали в зале Рады за просмотром интимных фото девушки

Киву в парламенте постоянно тянет на интим / УНИАН

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива в очередной раз был пойман журналистами во время интимных утех во время заседания Верховной Рады.

Как пишет издание TK Media, журналист Алексей Липовецкий снял на видео, как политик на своем смартфоне рассматривал в мессенджере WhatsApp присланные ему обнаженные фото женщины.

Депутата застукали за далеким от политики занятием как раз во время процедуры голосования. Смотрел на раздетую девушку Кива всего несколько секунд, а затем нервно отложил смартфон. В этот момент было слышно, как спикер Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов принять решение и проголосовать за важный законопроект.

Как ранее сообщалось, Кива в сессионном зале Верховной Рады смотрел видео, на котором запечатлено, как мужчина голой задницей трется о лицо другого мужчины.

Ранее СМИ писали, что Илья Кива в Раде мастурбировал после переписки с моделью из Одессы. Видео, на котором якобы заснято, как Кива "чешет яйца", появилось на популярном порносайте - Pornhub.