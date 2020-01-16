Кива разъяснил, когда ему присылать обнаженные фото

Кива советует отправлять ему интим после 8 вечера / УНИАН

Одиозный депутат от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива попросил поклонниц отправлять ему обнаженные и откровенные фотографии в нерабочее время, поскольку в зале Верховной Рады за смартфоном политика следят папарацци.

"Привет девчонки, привет девчонки из моего фан-клуба! У меня к вам будет огромная просьба: вы, пожалуйста, если присылаете свои обнажённые фотографии, то делайте это, пожалуйста, в моё нерабочее время. В перерыв с двух до четырёх, или после восьми. Потому что в противном случае у вас есть возможность стать самыми известными девочками в этой стране. За нами следят папарацци", - сказал он в видеообращении на своей странице в Facebook.

Политик рекомендовал отправлять обнаженные снимки во время обеденного перерыва или уже после восьми вечера. Он предупредил, что, в противном случае, их интимные фото может увидеть вся страна.

Как известно, Кива в очередной раз был пойман журналистами во время интимных утех во время заседания Верховной Рады.

Напомним, Кива в сессионном зале Верховной Рады смотрел видео, на котором запечатлено, как мужчина голой задницей трется о лицо другого мужчины.

Ранее СМИ писали, что Илья Кива в Раде мастурбировал после переписки с моделью из Одессы. Видео, на котором якобы заснято, как Кива "чешет яйца", появилось на популярном порносайте - Pornhub.