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Пристайко заверил, что Иран готов передать "черные ящики" самолета МАУ и назвал условие

17 января 2020, 12:34

Глава МИД Украины отметил, что украинские эксперты приступят к изучению самописцев в Иране.

Самолет МАУ
Самолет МАУ / West Asia News Agency

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, когда Тегеран передаст Киеву бортовые самописцы сбитого самолета МАУ. По его словам, сначала украинские эксперты будут работать с черными ящиками в Иране.

"Вчера поздно вечером я говорил с иранским министром иностранных дел, который заверил, что сейчас, так как ответственность в первую очередь лежит на власти Ирана по расследованию, в любом случае, согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию получает доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельно черные ящики иранская сторона готова передать Украине", - сообщил дипломат во время выступления в Верховной Раде в пятницу, 17 января.

При этом он указал, что Украина будет добиваться, чтобы иранская власть признала свою ответственность.

"Мы не идем на то, что какой-то конкретный солдат нажал на кнопку. Нам этого недостаточно. Не про солдата идет разговор, а обо всей команде, кто позволил сбить. Чья это ошибка на самом высоком уровне…", - заявил Пристайко.

Также глава МИД Украины считает, что расследование катастрофы может длиться годами.

Как ранее сообщал Главред, в Иране на месте крушение Боинга МАУ мародеры собирали обломки самолета и вещи погибших.

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