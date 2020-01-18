"Жгли костры в доме": в Киеве "отличились" бездомные - найдено тело

В Киеве горел дом, в котором бездомные жгли костры, найдено тело, выяснили журналисты / kiev.informator.ua

В Днепровском районе Киева в ночь на субботу, 18 января, в одноэтажном частном доме произошел пожар, после локализации возгорания в жилье обнаружили тело.

Пожар произошел на ул. Георгия Тороповского, 25, в доме жил мужчина, а после его смерти жилье облюбовали бездомные, сообщает Информатор, ссылаясь на слова соседей.

Собеседники поделились, что бездомные устроили в жилье свалку, жгли костры в комнатах, а за несколько часов до пожара занесли в дом пару канистр с неизвестной жидкостью.

По предварительным данным, в жилье нашли тело одного из бездомных.

"…Стекла в доме до приезда пожарных были выбиты наружу, что может свидетельствовать о том, что после начала пожара часть незаконных жильцов выбралась и сбежала, оставив одного из товарищей", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в селе Погребы Тетиевского района Киевской области после пожара в жилье нашли тела трех человек - погиб мужчина и маленькие дети. Возможная причина пожара - курение в постели.