В Харькове прохожие стали случайными свидетелями публичного порно - фото 18+

Порно действо происходило в мебельном салоне / скриншот

Жители Харькова стали случайными свидетелями порно в мебельном салоне Rimini на станции метро Научная.

Дело в том, что после закрытия салона девушка устроила фотосессию в обнаженном виде, а окна в мебельном салоне сделаны из стекла. Таким образом, прохожие могли легко смотреть бесплатное порно. Благодаря хорошему освещению харьковчане могли в деталях видеть все позы девушки, которая не стеснялась перед камерой.

Видео прохожие засняли с улицы и опубликовали в Telegram-канале Харьков 1654.

Обнаженная девушка устроила фотосессию / скриншот

Напомним, ранее в аэропорту Гагарин в российском Саратове на протяжении 10 минут на настенных экранах транслировался порноролик. Как оказалось, хакеры взломали сеть через специальный планшет, с помощью которого обычные пассажиры могут обращаться к руководству гавани, установленный в туалете. Мужчина в сети нашел порно род названием "Секретарша сосет большой", и подключились через Wi-Fi к другим плазмам и запустили трансляцию этого ролика по всему аэропорту.

Позже работники телевидения в российском Новомичуринске перпеплюнули сотрудников аэропорта Гагарин в Саратове – в течение часа зрители местного телеканала были вынуждены смотреть порно вместо программы Место встречи по НТВ. Порнографический фильм показывали днем, поэтому смотреть порно имели возможность в том числе и пожилые люди.