"Хочу домик у моря": еще одна украинка жаждет обогатиться на продаже своей девственности

Украинка Polisha хочет продать свою двественность / cinderella-escorts.com

На сайте агентства Сinderella escorts появилось новое объявление от украинки, которая хочет продать свою девственность.

19-летняя девушка под псевдонимом Polisha не прочь лишиться невинности за круглую сумму. В частности, девушка готова отдаться мужчине, который заплатит ей за право первой ночи не менее 50 тысяч евро

В анкете Polisha указано, что у нее светлые волосы, голубые глаза и натуральная грудь.

/ cinderella-escorts.com

Кроме того, юная украинка также согласна получить финансовую поддержку от спонсора не менее 10 тысяч евро в месяц, но с условием - без секса.

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"Я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотела бы закончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря", - написала Polisha в комментарии объявления о продаже своей девственности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что проживающая в США 19-летняя украинка Екатерина продала свою девственность за 1,2 млн евро.