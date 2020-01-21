"Илон Маск прилетел": в небе над Украиной заметили НЛО - фото

НЛО в Украине - Иллюстративное фото из открытых источников

Пользователи Сети активно осуждают необычное явление, которое заметили в небе над Бердичевом в Житомирской области Украины. Интригующий кадр опубликовал на странице Подслушано. Бердичев в Facebook Андрей Лесик.

Фото сделано со стороны трассы Винница-Житомир. На нем видно необычное свечение в небе, которое похоже на настоящее НЛО.

НЛО в Бердичеве / Фото Facebook

Пользователи соцсети стали делиться предположениями, что же это может быть. Некоторые считают, что зарево могло исходить от пожара либо же быть каким-то атмосферным явлением. Некоторые заподозрили автора снимка в фотошопе. Еще одна версия - свечение могло стать отражением освещения теплиц в селе Садки.

Напомним, в конце ноября 2019 года пользователей Сети заинтриговало видео, на котором засняли якобы НЛО в России. Фото и видео пугающего луча света во тьме постили жители Екатеринбурга, Саратова, Омска и многих других российских городов.