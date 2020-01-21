В Минздраве озвучили меры профилактики для защиты от коронавируса из Китая

В Минздраве рекомендуют позаботиться о себе еще до болезни / фото: patologii.net

В Минздраве Украины напомнили об основных мерах профилактики при посещении стран, где уже зарегистрировали новый коронавирус из Китая nCo.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вирус легкот передается от человека к человеку, поэтому важно не пренебрегать мерами безопасности:

- избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

- чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

- избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

- люди с симптомами острой респираторной инфекции - при кашле не должны подходить слишком близко к собеседникам, должны использовать одноразовые салфетки во время кашля и чихания, мыть чаще руки, сократить контакты с другими людьми.

Читайте такжеПневмония и осложнения: названы опасности новых вирусов гриппаПо данным ведомства, по состоянию на 20 января в китайском городе Ухань и за пределами Китая официально зарегистрировали 205 лабораторно подтвержденных случаев болезни, вызванной nCoV. Уже есть случае выявления заболеваний у приезжих из Китая – два человека в Таиланде, один в Японии и один в Южной Корее.

Минздрав уже официально проинформировал Госпогранслужбу, руководителей лабораторных центров и другие компетентные структуры о ситуации с коронавирусом в Китае и актуальных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Как ранее писал Главред, Китай атаковал ужасный вирус, который косит людей. По состоянию на вторник, 21 января, жертвами пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса, стали 6 человек.

Напомним, ранее сообщалось, ВОЗ созывает экстренное заседание в среду, 22 января, из-за обнаруженного в Китае вируса и опасности масштабной эпидемии.