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"Две половинки одной жопы": в Госдуме рассказали о желании в "ДНР" и "ЛНР" мира

22 января 2020, 21:25

Бальбек объяснил, что является "главным залогом" остановки конфликта на юго-востоке Украины.

блокада, ОРДЛО, ЛДНР 02
Бальбер назвал условие для установления мира на Донбассе / realist.online

Окончание конфликта на Донбассе зависит лишь от доброй воли Киева, заявил депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек, который ранее взбесился после обвинений Киева в нарушении прав Украины на Азове.

"Окончание конфликта на Донбассе зависит лишь от доброй воли Киева. Уверен, что руководство "ДНР" и "ЛНР" хочет мира не менее, чем президент Украины, но мир должен быть равноправным с обеих сторон. Мне хочется верить, что президент Украины найдёт слова и предпримет действия, чтобы миру в Донбассе зажёгся зелёный свет, люди устали от конфликта с обеих сторон", — подчеркнул Бальбек.

При этом Бальбек объяснил, что, по его мнению, является "главным залогом" остановки конфликта на юго-востоке Украины. 

"Я полностью поддерживаю путь президента Украины к миру. Я уверен, со мной согласятся миллионы украинцев и россиян. Воля украинского президента и стремление всех остальных следовать этому решению — вот главный залог остановки конфликта на юго-востоке Украины", — резюмировал российский политик, пишет росСМИ.

Отметим, в то же время в Сети задаются вопросами, почему "ДНР" и "ЛНР" существуют отдельно друг от друга и что разделило эти братские народы?

"Окремо лохів грабувати легше", - добавил другой пользователь Сети.

"Это как две половинки одной жопы", - считает некий пользователь Сети.

"В них релігія різна: одні шизіти, другі х*йліти", - пишет один пользователь Сети.

"Якраз,коли між собою не можуть домовитись, інтегруються вони з іншою частиною України! Їх інтеграція після війни буде схожа на знущання нам усіма українцями,тріпання нервів, диктування їхніх вимог...- загалом,немов поведінка озброєного хулігана,якому хочеться познущатися з інших!", - считает Елена Смалко.

"Как версия - у русни был план дробления по областям, решили эту хню не менять - так оно и осталось", - сказал некий гражданин в Сети.

Читайте такжеРазведение сил на Донбассе: Пристайко рассказал о новых участкахНапомним, ранее сообщалось, в четверг, 23 января, в Израиле состоится встреча президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. О новой встрече президентов Украины и России сообщил в Телеграм-канале главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов.

Встреча Зеленского с Путиным состоится в ходе рабочего визита Зеленского в Израиль, во время которого глава государства примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

перемирие новости России Госдума РФ война на Донбассе Руслан Бальбек
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