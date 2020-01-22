"Пандемия, зомби-апокалипсису быть": в МИД Украины забили тревогу из-за коронавируса

Китайский коронавирус поднял на уши МИД Украины / Скриншот соцсети

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам избегать места скопления людей и животных в Китае, а также воздержаться от поездки в г.Ухань (пров.Хубей), из-за угрозы заражения новым коронавирусом, который убил 17 человек.

В частности, МИД Украины советует не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний, использовать специальные маски для защиты органов дыхания, тщательно мыть руки со средствами гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом продуктов питания, а также пользоваться антисептиками.

Также в Департаменте консульской службы МИД обратили внимание на то, что гражданам Украины необходимо отслеживать информацию на сайтах посольства Украины в КНР и МИД Украины, следовать рекомендациям местных органов власти.

Ситуация в аэропорту Борисполь

В то же время аэропорт Борисполь получил письмо от санитарно-карантинного подразделения Главного управления "Лабораторный центр на воздушном транспорте МОЗ Украины".

В письме с разъяснениями по поводу недиагностированной пневмонии, вызванной коронавирусом, Минздрав известил, что контролирует ситуацию и находится в тесном контакте с национальными органами здравоохранения Китая.

Добавим, что в ведомстве не рекомендовали вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Поднебесной.

Отметим, в соцсетях по этому поводу бурлят страсти. Граждане предполагают, что вирус создан искусственно, чтобы сократить население Земли.

"Похоже на искусственный вирус дабы снизить население земли", - пишет некий Вадик Вадимка.

"Началась пандемия. Зомби-апокалипсису быть", - высказался Фахриддин Беркенов.

"Вирус скорее лабораторного производства. Наверняка американского", - отметил Артур Якупов.

"4 всадника апокалипсиса, напоминаю: Чума - Короновирус Война - Иран Голод - горящая Австралия Смерь - ? Я в предвкушении", - высказался некий пользователь Сети.

"А что, если китайский коронавирус расспространиться через посылки с алиэкспреса?", - задумался Виталий Бакарди.

Читайте такжеЛекарств нет: ВОЗ созывает экстренное совещание из-за ужасного вирусаНапомним, ранее сообщалось, возросло количество жертв китайского коронавируса 2019-nCoV. По словам главы комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь по состоянию на среду, 22 января, погибли 17 человек.

При этом отмечается, что всего короновирус нового типа поразил 444 человека.

"По данным на 20:00 по местному времени количество инфицированных в провинции Хубэй составило 444, 17 человек умерли".