Китайский коронавирус может передаться через AliExpress

Смертельным коронавирусом в Китае заразился уже 571 человек / Фото Reuters

Украинцам, которые делают заказы в популярном онлайн-маркете AliExpress, стоит быть осторожными. С посылками, которые отправляются из Китая, может приехать не только сам заказ, но и смертельный коронавирус nCoV.

Китайский вирус может мутировать и стать более устойчивым.

"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", – цитируют РИА Новости эксперта по вирусологии Михаила Щелканова.

В свою очередь, в AliExpress подобные предположения опровергают и утверждают, что риск передачи коронавируса через товары или посылки пока что не был обнаружен, а возбудитель заболевания якобы является чувствительным к изменениям окружающей среды.

Тем временем в Китае растет число заболевших вирусной пневмонией. 22 января был выявлен 131 новый случай заражения. На данный момент коронавирус ncov подхватил уже 571 человек в 25 провинциях Китая. Кроме того, в стране зарегистрировано 17 случаев смерти от пневмонии. Умершим от вируса было от 48 до 89 лет. Все они проживали в провинции Хубэй.

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Напомним, китайский коронавирус уже появился в России. За 22 января там зафиксировали уже второй случай заболевания. Кроме того единичные случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде, США.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине, МОЗ опубликовал памятку, в которой указал, каких правил следует придерживаться, чтобы не подхватить коронавирус нового типа.

Тем временем Национальный институт здравоохранения США срочно занялся созданием вакцины против нового коронавируса. Первая фаза клинических испытаний может состояться через несколько месяцев. А доступна вакцина будет не раньше, чем через год.