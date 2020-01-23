Ответный удар: Гончарук рассказал, случатся ли отставки в его Кабмине

Алексей Гончарук / УНИАН

Глава украинского Кабмина Алексей Гончарук заявил о том, что в руководимом им правительстве в ближайшем будущем не запланировано никаких отставок.

Соответствующее заявление он сделал утром в четверг, 23 января, в рамках "Украинского завтра" на международном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Гончарук особо отметил, что вокруг Кабмина сейчас наслоилось громадное количество провокаций, манипуляций, "сливов" и "грязных игр".

"Правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать. Мы не планируем никаких отставок, это слухи", - заявил он.

Напомним, ранее, в своем интервью глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал отставки нескольких министров из правительства Алексея Гончарука - помимо уже потдтвержденной заявлением отставки министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак.