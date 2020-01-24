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Эксперт рассказала, как коронавирус из Китая может пробраться в Украину

24 января 2020, 01:39

Коронавирус сохраняется на предметах и может передаваться через что угодно.

коронавирус из Китая
Вирус в Китае 2020 убивает людей / Фото Reuters

Коронавирус 2019-nCoV в Китае массово "косит людей" - с каждым днем все больше увеличивается количество инфицированных. Ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская не исключает, что  китайский вирус может добраться и в нашу страну. 

По ее словам, вирус в Китае 2020 передается достаточно легко, иначе не было бы такого большого числа заболевших.

"Естественно, если он сохраняется на каких-то предметах, он может передаваться через что угодно. Но мне кажется, достаточно и тех путей, которые он имеет. Потому что он может быть завезен в любую страну мира и вызвать распространение", – сказала Голубовская MedOboz.

Также инфекционист прокомментировала заявление российского вирусолога Михаила Щелканова о том, что китайский вирус может передаваться через посылки AliExpress: "Коронавирус еще только изучается, это пока что предположение. Но его агрессивность оказалась немножко большей, чем оценивалось ранее".

Напомним, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине, МОЗ опубликовал памятку, в которой указал, каких правил следует придерживаться, чтобы не подхватить коронавирус нового типа.

Тем временем Национальный институт здравоохранения США срочно занялся созданием вакцины против китайского вируса. Первая фаза клинических испытаний может состояться через несколько месяцев. А доступна вакцина будет не раньше, чем через год.

Тем временем ученые заявили, что смогли определить источник смертельного китайского коронавируса. Предположительно, эпидемию пневмонии вызвали змеи.

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