"Все зависит от иммунитета": Супрун дала советы в борьбе с опасным коронавирусом

Ульяна Супрун рекомендует укреплять иммунитет для защиты от коронавируса / УНИАН

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун отметила важность крепкого иммунитета в борьбе с опасным коронавирусом, который разбушевался в последние дни в Китае и "спровоцировал первые жертвы.

Врачи сообщают, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека. Пока известно, что люди, которые умерли в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет", - написала она в Facebook.

По словам Супрун, практически все умершие от вируса люди находились в группе риска, то есть были преклонного возраста или имели хронические заболевания, в частности, цирроз печени, гипертонию, сахарный диабет или болезнь Паркинсона.

Экс-чиновница напомнила, что коронавирус провоцирует пневмонию, а изначально проявляется кашлем, лихорадкой, усложненным дыханием. По ее утверждению, исследователи пока не разработали вакцину от нового штамма 2019-nCOV, над этим сейчас работают выдающиеся медики и ученые. Поэтому, напомнила Супрун, важно соблюдать меры предосторожности:

- часто и тщательно мыть руки мылом и водой;

- не касаться грязными руками глаз, носа или рта;

- избегать тесного контакта с больными людьми.

При первых симптомах заболевания следует следовать элементарным правилам безопасности для защиты от осложнений в виде пневмонии:

- оставаться дома в случае болезни;

- избегать тесного контакта с другими людьми;

- прикрывать рот и нос салфетками во время кашля и чихания, а после тщательно мыть руки;

- проветривать помещение и дезинфицировать поверхности.

Тем, кто находится сейчас в эпицентре эпидемии или планирует туда поездку, Супрун рекомендует избегать посещения рынков животных и птиц, не являться с визитами к больным. После первых симптомов заболевания, напомнила она, следует обратиться за помощью к медикам.

Напомним, в соседней с Украиной Беларуси госпитализировали жительницу Санкт-Петербурга Анну Ильницкую с подозрением на коронавирус. Заболевшая недавно прилетела в Минск из Китая.

Ранее Главред писал, что в Китае нашли лекарство от коронавируса.