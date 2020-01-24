Коронавирус в Китае убил уже 25 человек, зараженных стало еще больше

Китайский вирус убивает людей / Фото Reuters

Коронавирус 2019-ncov впродолжает распространяться. Число зараженных в Китае уже достигло 830 человек. Случаи инфцицирования обнаружены и подтверждены в 29 административных единицах страны.

Известно, что состояние 177 пациентов является тяжелым, 34 человека смогли вылечиться и уже покинули больницы. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

При этом увеличилось и число смертей вследствие заражения. Об этом сообщает Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая. Вирус в Китае 2020 уже забрал жизни 25 человек. Из 25 жертв 24 скончались в провинции Хубэй и одна - в провинции Хэбэй.

Тем временем в Китае заблокировали 10 городов из-за смертельного коронавируса. Кроме Уханя, ограничения ввели в Чиби, Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Эньши и Сяньнин.

Напомним, ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская не исключает, что китайский вирус может добраться и в нашу страну.

Читайте такжеСтало известно, когда появится вакцина от китайского коронавирусаКак сообщал Главред, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине, МОЗ опубликовал памятку, в которой указал, каких правил следует придерживаться, чтобы не подхватить коронавирус нового типа.

Тем временем ученые заявили, что смогли определить источник смертельного китайского коронавируса. Предположительно, эпидемию пневмонии вызвали змеи.