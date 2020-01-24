Коронавирус в Украине: Гончарук сделал громкое заявление

Алексей Гончарук / Фото kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал ситуацию вокруг распространения коронавируса 2019-nCoV.

Как подчеркнул он на брифинге в пятницу, в Украине на сегодняшний день нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса из КНР.

"Мы сегодня приняли решение о плане действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней общаемся активно со Всемирной организацией здравоохранения, обмениваемся информацией, чтобы понимать и контролировать текущую ситуацию. На сегодня никаких оснований для волнений в Украине нет. Нет ни одного подтвержденного, зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины", - рассказал Гончарук.

Читайте такжеОпасность для всех: Комаровский предупредил об угрозе коронавирусаПремьер-министр добавил, что запланировано совещание между всеми службами, обеспечивающими контроль на пересечении границы, чтобы проследить, чтобы вирус не попал на территорию Украины.

Отметим, что по данным Радио Свобода, в Китае число погибших от нового коронавируса возросло до 26 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания составляет около 830.

При этом, кроме Уханя, который считается эпицентром распространения вируса, в провинции Хубэй закрыли еще как минимум 7 городов.

Напомним, ранее медик рассказала, как защититься от передачи коронавируса через посылки AliExpress.