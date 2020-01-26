Журналист рассказал о "коронавирусе" Донбасса

Захваченная часть востока Украины "болеет", полагает Казанский.
Журналист Денис Казанский считает, самопровозглашенная "ДНР" является коронавирусом части востока Украины.
Псевдореспублика - чума Донбасса, поделился журналист в своем Twitter- аккаунте.
Казанский отметил, что весной 2014 года в Донецке "идиоты" подожгли дворец спорта Дружба, и спустя шесть лет здание не отремонтировали - даже не вставили выбитые стекла.
"…Дружба так и стоит заброшенная, выпотрошенная. Они даже выбитые стекла не вставили. А когда-то там играли в хоккей... "ДНР" - это чума Донбасса. Коронавирус", - отметил автор.
Интернет-пользователи по-разному прокомментировали твит журналиста. "Почему-то все, что принадлежит рыжему псу или Яныкам и Ко - не пострадало", - поделился dad. "А ведь существует огромная масса людей, которые верят, что в упадке Донбасса виновата Украина...", - отметил Matthew Vdveri.
"…"ДНР" - это нормальное состояние Донбасса. Раньше там была Украина. А сейчас там то, что их устраивает уже шесть лет. Только за пенсиями в Украину надо пробираться, а так ничо, все норм", - поделился мнением Jasper Doig.
Напомним, в начале августа 2019 года Денис Казанский опубликовал фото пустынного Донецка. Город в апреле 2014-го захватили боевики "ДНР", которых поддерживают власти России.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.