Журналист рассказал о "коронавирусе" Донбасса

В Донецке так и не отремонтировали дворец спорта Дружба, "ДНР" - коронавирус Донбасса, поделился журналист / Скриншот

Журналист Денис Казанский считает, самопровозглашенная "ДНР" является коронавирусом части востока Украины.

Псевдореспублика - чума Донбасса, поделился журналист в своем Twitter- аккаунте.

Казанский отметил, что весной 2014 года в Донецке "идиоты" подожгли дворец спорта Дружба, и спустя шесть лет здание не отремонтировали - даже не вставили выбитые стекла.

"…Дружба так и стоит заброшенная, выпотрошенная. Они даже выбитые стекла не вставили. А когда-то там играли в хоккей... "ДНР" - это чума Донбасса. Коронавирус", - отметил автор.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали твит журналиста. "Почему-то все, что принадлежит рыжему псу или Яныкам и Ко - не пострадало", - поделился dad. "А ведь существует огромная масса людей, которые верят, что в упадке Донбасса виновата Украина...", - отметил Matthew Vdveri.

"…"ДНР" - это нормальное состояние Донбасса. Раньше там была Украина. А сейчас там то, что их устраивает уже шесть лет. Только за пенсиями в Украину надо пробираться, а так ничо, все норм", - поделился мнением Jasper Doig.

Напомним, в начале августа 2019 года Денис Казанский опубликовал фото пустынного Донецка. Город в апреле 2014-го захватили боевики "ДНР", которых поддерживают власти России.