Украинцы просят Зеленского запретить въезд из Китая из-за смертельного коронавируса

Коронавирус / Reuters

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить въезд в Украину и торговлю с Китаем. Причиной стало распространение смертельного заболевания, которое вызывает новый коронавирус.

В обращении №22/083442 президента просят запретить торговлю с Китаем, а в петиции №22/083468 призывают Зеленского ввести запрет на въезд из Китая. Кроме того, обнародована еще и третье обращение №22/083326, в котором предлагается ограничить въезд в Украину гражданам Восточной Азии.

"С целью предотвратить проникновение вируса в нашу страну. Тщательная проверка всех пассажиров и багажа (особенно животных), как это сделано сейчас в США. Мыть руки недостаточно. Нужны конкретные радикальные действия", - говорится в одной из петиций.

В то же время, ВВС сообщает, что глава Китая Си Цзиньпин из-за быстрого распространения пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV созвал срочное совещание Политбюро компартии. При этом все туристические компания КНР временно прекратили свою работу.

Также сообщается, что в субботу, 25 января, власти Австралии зафиксировал три случая заражения китайским коронавирусом.

"Коронавирус в Новом Южном Уэльсе. 53-летний мужчина, 43-летний и 35-летний… Все они были неким образом связаны с китайским городом Ухань", - цитирует главу минздрава штата Новый Южный Уэльс Брэда Хазарда телеканал 7News.

Как ранее сообщал Главред, в Китае новый коронавирус убил первого медика. При этом в Пекине отменили праздничные мероприятия по случаю Нового года.