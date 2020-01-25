В Харькове суд оправдал обвиняемого в распространении порно доцента

Суд оправдал доцента, который исследовал скес-культуру / УНИАН

Полиция Харькова закрыла дело против доцента кафедры телерепортерского мастерства Харьковской государственной академии культуры, которого обвинили в распространении информации порнографического характера.

Как сообщает Liga.net, доказательства против педагога собирали на протяжении четырех лет.

Отмечается, что в 2015 году правоохранители выявили гражданина Украины, который разместил в Сети большое количество файлов с порнографией.

На суде обвиняемый утверждал, что запрещенную информацию не распространял. А те, файлы, которые были обнаружены у него на компьютере, нельзя назвать порнографией в ее классическом понимании. Доцент сообщил, что пишет диссертацию на тему "Феномен плодородия в украинской семейной обрядности" и арестованные файлы использовал для своих исследований.

Следователи рассказали в суде, что сотрудники по кибербезопасности мониторили распространение порно и вышли на педагога одного из вузов. При обыске у него дома был обнаружен один единственный файл под названием "Как довести женщину до оргазма".

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"Среди выявленной информации проводился поиск видео файлов, имеющих в своих именах частично или полностью слова "porn", "fuck", "pussy", "xxx", "orgasm", "squirt"", - говорится в решении суда.

Судьи пришли к выводу, что информацию порнографического характера мужчина не создавал и не распространял. В инстанции подтвердили, что ученый действительно занимался исследование секс-культур, что не запрещено законом, поэтому в его действиях не обнаружен состав преступления.

Суд постановил оправдать доцента и вернуть ему всю конфискованную у рамках следствия технику и гаджеты.

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