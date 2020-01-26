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Зеленскому рассказали о готовности украинских медиков к коронавирусу

26 января 2020, 16:35

Владимир Зеленский провел встречу с руководством Минздрава из-за коронавируса 2019-n-CoV.

Зеленский, Скалецкая
Владимир Зеленский провел встречу с руководством Минздрава / president.gov.ua

В воскресенье, 26 января, президент Владимир Зеленский заслушал руководство Министерства здравоохранения о ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая, и мерах, применяемых в связи с этим.

Министр Зоряна Скалецкая сообщила, что сейчас в Украине не зафиксировано заражение этим вирусом (2019-n-CoV), а случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

По ее словам, украинские медики готовы лечить коронавирус, если он будет обнаружен. Кроме того, постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий. Кроме того, Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

"Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное", - подчеркнула министр.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: Гончарук сделал громкое заявлениеКак подчеркнул заместитель министра Виктор Ляшко, налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлена инструкция, как реагировать и проверять пассажиров.

Он отметил, что из-за наличия в болезни инкубационного периода проведена работа с семейными врачами - для мониторинга и своевременного реагирования, а также заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.

"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", - сказал Ляшко.

Президент отметил необходимость улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации первоочередных действий, которые необходимо применять людям.

В частности, по его мнению, следует напомнить о стандартных мерах для обеспечения безопасности от зимних болезней, а также дать четкие рекомендации избегать поездок в определенные страны.

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Зеленский также предложил укомплектовать в аэропорту Борисполь медицинский штаб или временную службу.

Представители Минздрава заявили, что в настоящее время рассматривается также возможность создания специальной лаборатории для оперативного выявления вирусов.

Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

При этом заболевания уже зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.

Минздрав Владимир Зеленский коронавирус Зоряна Скалецкая
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