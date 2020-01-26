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Коронавирус в Украине: в СНБО дали четкий ответ

26 января 2020, 17:22

При СНБО создана оперативная группа по вопросам анализа ситуации вокруг распространения нового коронавируса.

Врачи
В Украине отслеживают ситуацию с распространением нового коронавируса / GoGetNews

В Украине не обнаружены проблемные ситуации, связанные со вспышкой коронавируса, заявили в Совете национальной безопасности и обороны.

В ведомстве напомнили, что с 20 января при СНБО создана оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения нового коронавируса (2019-n-CoV).

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ситуация с распространением нового коронавируса находится на постоянном контроле, и аппарат СНБО владеет в полном объеме всей необходимой информацией по этому вопросу.

По его словам, мониторинг распространения нового коронавируса осуществляется в отношении стран Азии (прежде всего КНР), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: Гончарук сделал громкое заявление"В круглосуточном режиме анализируются и изучаются меры, принимаемые органами власти иностранных государств для предотвращения дальнейшего распространения вируса, и статистика случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

В СНБО напомнили, что с сегодняшнего дня в аэропорту Борисполь введен температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, а животные, которых ввозят в Украину, проходят специальный осмотр ветеринарных служб.

"В целом, по состоянию на 26 января проблемных ситуаций, связанных с распространением коронавируса в Украине, не обнаружено, ситуация полностью контролируется, общегосударственные инфекционные профильные медицинские учреждения готовы предоставить соответствующую помощь гражданам", - добавили в СНБО.

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Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

При этом заболевания уже зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.

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