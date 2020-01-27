"Бог понял - метеоритные дожди неактуальны": лучшие мемы на тему коронавируса

Коронавирус. Иллюстративное фото / Reuters

Без сомнения, главная мировая новость начала 2020-го - новый коронавирус из Китая (приведший уже к десяткам человеческих жертв.

Естественно, что пользователи всемирной Сети не могли не расчехлить свою иронию и сарказм и не начать обильно шутить / постить мемы по поводу коронавируса 2020.

Первые по популярности - мемы, обыгрывающие и содержащие отсылки к игре Plague Inc (в пер. с англ. "Корпорация Чума" — Главред) - популярному симулятору всемирной пандемии. игроку предлагают не бороться с вирусами или бактериями, а помочь им уничтожить все человечество.

Кроме того, очень популярные опасения среди пользователей Сети, что из-за коронавируса нельзя заказывать/ получить посылки китайских интернет-магазинов - в первую очередь с AliExpress.

Некоторые шутят по поводу раздрая в британской королевской семье из-за принца Гарри и Меган Маркл, а некоторые - по поводу популярной марки мексиканского пива Corona.

Известнейший политический интернет-карикатурист Сергей Елкин тоже не смог остаться в стороне и сделал свой мем по поводу коронавируса.

Напомним, ранее Главред опубликовал детальный гид о симптомах и обо всем, что известно о коронавирусе на сегодняшний день.