Коронавирус будет косить ряды русскоязычных - политтехнолог Порошенко

Виктор Уколов / скриншот из видео

Известный украинский политтехнолог Виктор Уколов, известный своим сотрудничеством с экс-президентом Петром Порошенко, опубликовал на собственной странице в социальной сети Facebook весьма оригинальный прогноз распространения по планете бесчинствующего ныне в Китае нового коронавируса.

По мнению Уколова, от последствий коронавируса будут сильнее всего страдать русскоязычные люди, а украиноязычные и англоязычные - нет.

Говорят коронавирус сильнее будет поражать русскоязычных. Россия же ближе к Китаю!Передайте знакомым, что единственный шанс спастись - говорить на украинском и одновременно учить английский!На самом деле ни киви, ни бананы не передают вирус - только русский язык!Скопируйте это сообщение и разошлите 10 френдам!P.S. Формировать слухи надо правильно

Напомним, ранее во Всемирной сети была опубликована интерактивная карта, по которой можно отслеживать, как коронавирус распространяется по планете Земля.

Из опубликованных на нынешнем этапе данных следует, что коронавирус в Китае подтвержден у 2 737 человек. На втором и третьем местах - Гонконг и Таиланд.