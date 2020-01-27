"Пустили козла в огород": новая должность "бородатого дилдо" Лещенко наделала шума в Сети

Сергей Лещенко получил новую должность и нарвался на критику / УНИАН

Назначение бывшего журналиста и экс-нардепа Сергей Лещенко главой антикоррупционного комитета, который создали в Укрзализныце, вызвало резонанс в обществе.

Отметим, недавно СМИ сообщили, что месячная заработная плата Лещенко в качестве члена Наблюдательный совета госкомпании Укрзализныця составит около 588 тысяч гривен.

При этом сам Лещенко отмазывается от вопроса о том, какую зарплату ему платит Укразализыця.

"Сергей Лещенко и раньше был не очень твёрдой субстанцией, но сейчас перешёл в совсем жидкое состояние. Почитайте, как он отмазывается от простого вопроса "какую зарплату тебе платит государственная Укрзализныця?". Кстати, назначен он туда для того, чтобы у парня появился легальный доход для выплаты долгов "за квартиру"", - на днях высказался народный депутат Александр Дубинский в своем телеграм-канале.

Так вот, теперь Лещенко устроили головомойку в сети из-за новой должности.

"Как это рыло за*ба-о", - пишет Гарик Журавлевский.

"Да придумают любую должность...ЛИШЬ БЫ НЕ РАБОТАТЬ !!! На пример ...аудитор мух в вагонах. На стройку иди небритый борец...!!!", - возмутился некто под ником Олег Ангел.

"Пустили козла в огород", - обратила внимание Голодных Светлана.

"Сирожа *опой чует, где можно подкалымить)))))", - считает Сергей Климчик.

"Укрзализныця" создала антикоррупционный комитет. Главой назначили Сергея Лещенко. Все-таки умеет бородатое дилдо в этой жизни отлично устраиваться. И тут пролез", - высказался некто под ником Ник Вест.

Читайте также"Сотни тысяч": стало известно, насколько громадную зарплату положили Лещенко в УкрзализныцеНапомним, ранее сообщалось, бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко назначен членом наблюдательного совета акционерной компании Укрзализныця. Кроме Лещенко в набсовет Укрзализныци также назначен председатель набсовета страховой компании Крона Олег Журавлев.