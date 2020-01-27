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"Носить маску и мыть руки": вирусолог рассказала о симптомах и защите от коронавируса

27 января 2020, 17:41

Эксперт отметила, что для заражения однозначно должна быть связь с Китаем.

Алла Мироненко
Алла Мироненко подчеркивает, что без связи с Китаем опасаться вируса пока не стоит / Главред

Вирусолог Алла Мироненко утверждает, что распознать визуально коронавирус невозможно, а для заражения должна быть бесспорная связь с Китаем, который стал очагом эпидемии.

"То есть, либо человек имеет пневмонию и тяжёлое течение заболевания, то ли он приехал из Китая либо общался с больным, который оттуда приехал. Кроме того, есть подозрение, если традиционное лечение не даёт ожидаемого улучшения. В остальном распознать вирус можно только лабораторными методами. Но пока они только разрабатываются. Например, в немецкой клинике Шарите уже есть даже протокол лечения, но у нас в стране их пока нет. Соответственно, пока нет зафиксированных случаев, то нет и необходимости тестировать", - сказала медик в комментарии Главреду.

По словам Мироненко, сейчас в Украине началась эпидемия гриппа, и температура может держаться у человека по самым разнообразным причинам.

"Но отличить коронавирус можно разве что в том случае, если есть пневмония, ОРВИ и это не грипп. Если тяжелого течения нет, то никто обычно и не проверяет, что это было. Тестируют уже тогда, когда, например, есть очаг пневмонии, который лечат, но ничего не помогает. И тем более, если есть связь с Китаем, то уже можно предположить возможность коронавируса", - подчеркнула она.

Читайте такжеЗаболеет миллиард: астролог рассказал о жутких последствиях коронавирусаВирусолог отмечает, что сейчас в зоне риска находятся люди, которые были в Китае или общались с теми, кто оттуда вернулся. Нельзя сказать, акцентирует медик, кто более подвержен заболеванию – взрослые или дети. Однако важно помнить о мерах безопасности, традиционных для эпидемии гриппа.

"К счастью, слишком высокой летальности пока нет и может быть, этот коронавирус через какое-то время превратится в вирус, который вызывает обычную простуду, то есть, в один из 200, которые мы знаем. Потому единственно верный на сейчас путь – носить маску и мыть руки, так как все то, что приносит со слизью или с какими-то частицами от больного, при условии наличия вируса может спровоцировать начало инфекционного процесса", - говорит Мироненко.

Как ранее сообщалось, полностью отсутствуют доказательства того, что новый китайский коронавирус распространяется через посылки, прибывшие из КНР - в первую очередь со складов популярнейшего интернет-магазина AliExpress.

Напомним, ранее стало известно - по состоянию на 27 января 2020-го эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. Общее количество заболевших в самой Китайской Народной Республике составляет 2794 человека. Коронавирус привел к смерти 81 человека. 

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