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Вирусолог пояснила, как происходит заражение коронавирусом

27 января 2020, 19:25

Эксперт подчеркивает, что вирус в открытом пространстве погибает очень быстро.

Коронавирус
Коронавирус обязательно попадет в Украину - это лишь вопрос времени / Reuters

Вирусолог Алла Мироненко заявила, что единственный вариант заражения коронавирусом – это общение с заболевшим человеком. Других вариантов возникновения нет и быть не может.

"Так как вирус долго не живет, в посылке он не выживет. Только если мы начнем есть живых летучих мышей, привезенных из Китая", - сказала она в комментарии Главреду.

По словам медика, вирус имеет весьма нестойкую природу, поэтому не стоит бояться каких-то товаров из Китая или продуктов питания.

"Конечно, есть вирусы, которые передаются через кровь, как например, вирус гепатита В, потому что для него белки крови работают как стабилизаторы. Все вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем, такие как корь, грипп, ими заразиться легче, но сам вирус не живет без клетки и быстро погибает. Для его гибели достаточно попадания солнечного света и высокой температуры, так как у вирусов нет механизмов для приспособления к внешней среде. Потому, если к примеру, сырую рыбу приготовить как обычно, то, однозначно, вирус погибнет", - подчеркнула она.

Читайте такжеЗаболеет миллиард: астролог рассказал о жутких последствиях коронавирусаКак отметила вирусолог, меры предосторожности в аэропортах не принесут желаемого результата и попадание коронавируса в Украину – это лишь вопрос времени. Разумеется, это позволит осуществить хоть какой-то контроль, однако страну от эпидемии это не убережет.

"Как я уже говорила, беда в длинном инкубационном периоде. Максимум, из-за него, попадание вируса к нам может растянуться на какой-то месяц. Но что нам даст этот месяц? Разве у нас появятся лекарства? Ведь еще нет специфического лечения, потому что для получения специфического лекарства нужны годы, чтобы его создать и испытать, проверить, что оно не вызывает более тяжелых побочных эффектов, чем при угрозе заражения. Конечно, без проверок тоже не обойтись. Если, например, человек прилетел явно больным, то надо выяснить, чем именно он болен. Грипп вычислить проще – для этого есть и экспресс-тесты, и ПЦР, и можно отправить в больницу, как это уже делалось при пандемии гриппа в 2009 году", - акцентировала Мироненко.

Напомним, Мироненко утверждает, что распознать визуально коронавирус невозможно, а для заражения должна быть бесспорная связь с Китаем, который стал очагом эпидемии.

Ранее стало известно - по состоянию на 27 января 2020-го эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. Общее количество заболевших в самой Китайской Народной Республике составляет 2794 человека. Коронавирус привел к смерти 81 человека. 

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