Подозрение на коронавирус: во Львове срочно госпитализировали студента

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Украинский студент был госпитализирован во Львове с подозрением на жуткий коронавирус.

По информации заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута, парень недавно вернулся из Китая и имеет очень подозрительные симптомы недуга, сообщает телеканал НТА.

Студент учился в Китае, а сегодня,27 января, вернулся в Украину. У него обнаружили кашель, насморк и боль в горле.

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В данный момент медики в срочном порядке отправляют анализ молодого человека в заграничную лабораторию, а также ищут тех, с кем он мог контактировать по пути в Украину.

Врача призвали людей от паники, так как случай пока что не подтвержден. Студен сейчас находится в специальном боксе в инфекционной больнице Львова.

Напомним, Главред писал, что вирусолог Алла Мироненко утверждает, что распознать визуально коронавирус невозможно, а для заражения должна быть бесспорная связь с Китаем, который стал очагом эпидемии.

Ранее стало известно - по состоянию на 27 января 2020-го эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. Общее количество заболевших в самой Китайской Народной Республике составляет 2794 человека. Коронавирус привел к смерти 81 человека.