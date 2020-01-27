В Харькове аферисты пытаются "впарить" вакцину от коронавируса

вакцинация / Фото: zt-rada.gov.ua

Всем известно, что в последнее время в мире поднялась паника из-за смертельного коронавируса, который быстро распространяется по планете.

Этим в Украине успешно воспользовались мошенники, которые взялись продавать "вакцину от коронавируса" на одном из известных украинских сайтов интернет-объявлений, сообщает Сегодня.

Аферисты в описании вакцины даже отметили, что "разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела". Они также припугнули доверчивых покупателей тем, что "жуткий вирус добрался до нас из Китая".

"Чудо-вакцина" находится в Харькове, а ее владелец готов продать ее любому желающему за 2,5 тысячи гривен и доставить в самую удаленную точку нашей страны.

Как ранее писал Главред, на сегодняшний день МОЗ не подтвердил наличие коронавируса в Украине.

Но в то же время, во Львове 27 января госпитализировали студента с похожими симптомами. Однако, диагноз пока что не подтвержден.