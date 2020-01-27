"Это все бред": доктор Комаровский развенчал популярные мифы о коронавирусе

Комаровский / Скриншот

Известный детский доктор Евгений Комаровский 27 января записал видео, в котором прокомментировал распространение по миру опасного коронавируса, а также заверил, что от заболевания в данный момент нет вакцины.

Также доктор развенчал популярные мифы о вирусе, которые уже не один день гуляют по Сети. В первую очередь педиатр остановился на утверждении о том, что ни в коему случае нельзя украинцам есть бананы, так как они все заражены вирусом.

"Потрясает то, что из моих сотрудников трое за прошедшие сутки получили смс с категорическим требованием не есть бананы, а это смс как "письмо счастья" переслать всем остальным, чтобы все перестали есть бананы, потому что все бананы инфицированы коронавирусом. Сообщаю всем - это абсолютный бред. Это войны "банановой мафии". Кушайте бананы на здоровье".- отметил Комаровский.

Еще одна "больная" тема в последние дни - посылки из Китая, которые также, согласно с паническими сообщениями, не можно получать.

Комаровский заверил, что ничего страшного в посылках из Китая нет, и их получать можно.

"Попав в идеальные для себя условия, вирус может жить в организме человека 14 дней, а потом возникает болезнь, которая длится 5-7 дней. Этот вирус не вызывает хронических болезней, организм справляется с недугом на 5-7 день, или возникают осложнения. Так вот, в посылках из Китая нет таких комфортных условий, как в организме человека, там ему намного менее комфортно живется и больше 2-3 дней он там не протянет. Поэтому за то время, что посылка к нам дойдет, вирус погибнет. Так что пользуйтесь на здоровье", - подытожил известный доктор.

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