"Есть новые данные": Комаровский предупредил о симптомах и диагностике коронавируса

Комаровский интересуется, когда в Украине будут тесты для диагностики коронавируса / УНИАН

Педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что паника вокруг распространения коронавируса спровоцировала массу фейков и домыслов, поэтому важно четко знать, что диагностировать китайский вирус можно исключительно с помощью специальных тестов и никак иначе.

"Китай создал тес-системы на основе вируса. Тест-системы позволяют поставить диагноз, анализируя кровь или выделения из дыхательных путей. Аналогичные тес-системы созданы в США. Только тест-система позволяет поставить диагноз. Все остальное – гадание на кофейной гуще", - сказал он в видеообращении в YouTube.

По словам Комаровского, журналисты должны спрашивать у специалистов санэпидслужбы или Минздрава о том, когда у нас будут тест-системы, и врачи смогут не запугивать, а реально ставить диагноз. Он также рекомендует уточнить, когда мы их разработаем сами или с нами поделятся китайские и другие специалисты.

"Диагноз коронавируса на 100% ставится только с помощью тест-системы. Есть новые данные по симптоматике. Оказалось, что классические вирусные симптому в виде "сопли ручьем" не очень характерны для уханьского вируса. Для него сразу характерны симптомы поражения нижних дыхательных путей, то есть лихорадка, интенсивный кашель, общая слабость. У значительного числа пациентов есть диарея и коньюктивит. Тем не менее, все эти симптомы могут быть при огромном числе других вирусных инфекций: и при гриппе, и при аденовирусе, и при парагриппе. Поэтому нет симптомов, которые позволяют коронавирус диагностировать", - сказал он.

Напомним, Комаровский прокомментировал распространение по миру опасного коронавируса, а также заверил, что от заболевания в данный момент нет вакцины.

Ранее стало известно - по состоянию на 27 января 2020-го эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. Общее количество заболевших в самой Китайской Народной Республике составляет 2794 человека. Коронавирус привел к смерти 81 человека.