  1. Главная
  3. Украина

Комаровский сделал новое предупреждение о коронавирусе

28 января 2020, 09:21

Медик утверждает, что диагностировать китайский вирус невозможно по визуальным признакам.

Комаровский
Комаровский интересуется, когда в Украине будут тесты для диагностики коронавируса / УНИАН

Педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что паника вокруг распространения коронавируса спровоцировала массу фейков и домыслов, поэтому важно четко знать, что диагностировать китайский вирус можно исключительно с помощью специальных тестов и никак иначе.

"Китай создал тес-системы на основе вируса. Тест-системы позволяют поставить диагноз, анализируя кровь или выделения из дыхательных путей. Аналогичные тес-системы созданы в США. Только тест-система позволяет поставить диагноз. Все остальное – гадание на кофейной гуще", - сказал доктор Комаровский.

По его словам, журналисты должны спрашивать у специалистов санэпидслужбы или Минздрава о том, когда у нас будут тест-системы, и врачи смогут не запугивать, а реально ставить диагноз. Он также рекомендует уточнить, когда мы их разработаем сами или с нами поделятся китайские и другие специалисты.

"Диагноз коронавируса на 100% ставится только с помощью тест-системы. Есть новые данные по симптоматике. Оказалось, что классические вирусные симптому в виде "сопли ручьем" не очень характерны для уханьского вируса. Для него сразу характерны симптомы поражения нижних дыхательных путей, то есть лихорадка, интенсивный кашель, общая слабость. У значительного числа пациентов есть диарея и коньюктивит. Тем не менее, все эти симптомы могут быть при огромном числе других вирусных инфекций: и при гриппе, и при аденовирусе, и при парагриппе. Поэтому нет симптомов, которые позволяют коронавирус диагностировать", - сказал он.

Напомним, Комаровский прокомментировал распространение по миру опасного коронавируса, а также заверил, что от заболевания в данный момент нет вакцины.

Ранее стало известно - по состоянию на 27 января 2020-го эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. Общее количество заболевших в самой Китайской Народной Республике составляет 2794 человека. Коронавирус привел к смерти 81 человека. 

коронавирус Евгений Комаровский новости Украины китайский коронавирус китайский коронавирус симптомы коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Комаровский сделал новое предупреждение о коронавирусе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:43
"Дам Шерон Стоун": Собчак раздвинула ноги в коротеньком наряде
09:32
"Поддержи китайских друзей": украинцы зарабатывают в Сети на коронавирусе
09:21
Комаровский сделал новое предупреждение о коронавирусе Видео
09:17
Кристина Орбакайте отменяет концерты - у певицы серьезная травма
09:09
Коронавирус может стать фатальным для России мнение
09:00
В России назвали число получивших гражданство РФ жителей "ЛДНР"
08:58
Смертельный китайский вирус: свежие данные о жертвах и инфицированных
08:50
Гороскоп на 28 января всех знаков Зодиака: лакомое предложение, неистовый роман и западня
08:25
"Убийцы, идите на х*р": в автобусе разгорелся скандал из-за сериала оккупантов
07:57
"Дурь какая-то": в джунглях нашлась Наталья Андрейченко
07:36
Тука увидел признаки превращения оккупированного Донбасса в Приднестровье
07:12
1917 фильм - почему фильм стал лучшей военной драмой года Видео
07:11
Коронавирус из Китая добрался до Германии Видео
06:47
День Олени та День Елены 2020 – вітання и картинки
06:34
"Вульгарщина": Мисс-Украина топлес показала провокационное фото
06:05
Маллет 2020 – модная мужская стрижка, которая подойдет всем фото Фото
05:42
Коронавирус скоро попадет в Украину, принятые меры не спасут: вирусолог дала мрачный прогноз
05:26
Почему украинские каналы не работают: в Украине стартовала кодировка сигнала
04:59
"Начинает разрушаться": украинский врач сделал неожиданное заявление о вирусе из Китая Видео
04:33
Маникюр 2020 минимализм: квадраты на ногтях, полоски и точки фото Фото
04:32
Ахиллесова пята для России: эксперт назвал важный козырь Украины
04:01
Удачное окончание: ученые рассказали, как добиться качественного оргазма
03:40
Как отбить тягу к сладкому: названы топ-10 продуктов
03:02
В Харькове избили представителя ОПЗЖ из-за русского языка - СМИ Видео
02:17
Салют, скорострелы: ученые рассказали, сколько должен длиться хороший секс
01:38
Экс-советник Путина предупредил Украину об опасности Видео
00:56
"Жуткая картина": в Киеве найдено тело без лица
00:51
Суд закрыл дело против пропутинского предателя Кучерявого
00:27
В Одессе женщина совершила самосожжение: жуткое видео
00:23
В МИДе забили тревогу из-за коронавируса и обратились к украинцам
00:19
28 января – какой сегодня праздник: что делать в День колдунов Видео
27 января, понедельник
23:49
Наталья Андрейченко пропала: найдено авто актрисы
23:25
"Это худший человек": Байден раскритиковал Трампа из-за коронавируса
23:21
Нашли по отпечаткам: подозреваемый в убийстве Гандзюк сменил внешность Видео
22:44
"Это все бред": доктор Комаровский развенчал популярные мифы о коронавирусе Видео
22:20
Российский депутат Слуцкий уснул на заседании ПАСЕ Видео
22:06
В Харькове аферисты пытаются "впарить" вакцину от коронавируса
21:27
В России назвали причину смерти скандального протоиерея Чаплина Видео
21:24
Катастрофа самолета в Афганистане: Пентагон сделал громкое заявление
21:10
Проложил дорогу членом: россиян получил сразу три "ПорноОскара"
21:06
Негативные имена – с кем после брака ждет тяжелая судьба Видео
20:50
В Мариуполе задержали наемника Путина, который обстреливал позиции ВСУ Видео
20:45
Чебуреки с мясом: обалденное тесто на чебуреки и "космические" начинки Видео
20:42
В Италии на телешоу Украину назвали "малой Россией" Видео
20:19
Страшное предупреждение: ВОЗ повысила уровень угрозы из-за вируса
20:15
Посольство США тратит десятки тысяч долларов на пиар главы ГПУ Рябошапки
20:03
В Запорожье охранник супермаркета устроил расстрел птицам - фото
19:42
КСУ отказался от законов про статус Донбасса и амнистию боевиков
19:39
Подозрение на коронавирус: во Львове срочно госпитализировали студента
19:25
Вирусолог пояснила, как происходит заражение коронавирусом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять