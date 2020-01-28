В МИДе забили тревогу из-за коронавируса и обратились к украинцам

МИД, МЗС, табличка / ZN.UA

В МИДе Украины обратились к гражданам, которые находятся в Китае, с просьбой не посещать провинцию Ухань, где существует наибольший риск заражения смертельным коронавирусом.

"Просим принять во внимание, что органами власти Китая частично или полностью карантинные мероприятия введены в 16 городах провинции Хубэй (Ухань, Хунган, Сянъян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Еньшы, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби)", – отметили в министерстве.

Украинцам, которые планируют путешествие в Китай или сейчас находятся в стране, рекомендуют:

при планировании путешествия в КНР или внутри страны учитывать риски, связанные с распространением вируса, проявлять повышенную бдительность и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию в регионе посещения;

принимать только хорошо термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещение рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное;

не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения людных мест и перед едой; пользоваться антисептиками на спиртовой основе;

при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ минимизировать контакты с другими людьми и срочно обратиться в медицинское учреждение.

МИД также рекомендует гражданам Украины отслеживать сообщения и следовать рекомендациям официальных органов стран, в которых планируются поездки.

"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" на территории Китая в Посольство Украины в КНР +8613701230647, Генерального консульства Украины в Гуанчжоу +8618520437737 и Генерального консульства Украины в Шанхае +8613816318830", – добавили в МИД.

Ранее стало известно - по состоянию на 27 января 2020-го эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. Общее количество заболевших в самой Китайской Народной Республике составляет 2794 человека. Коронавирус привел к смерти 81 человека.