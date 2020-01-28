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"Поддержи китайских друзей": украинцы зарабатывают в Сети на коронавирусе

28 января 2020, 09:32

Покупателям предлагают приобрести противовирусные защитные маски и одежду.

Украинцы начали зарабатывать на коронавирусе / olx.ua

На украинских платформа онлайн-продаж начали появляться объявления о продаже средств для защиты от коронавируса.

В частности, покупателям предлагают приобрести противовирусные защитные маски, а также одежду, часть средств от продажи которой якобы пойдет на помощь пострадавшим от коронавируса.

Продавцы уверяют, что защитные маски "стоп-вирус", которые якобы помогут защититься от коронавируса 2019-nCoV, состоят из 4 слоев, с добавлением активированного угля, который изолирует бактерии и эффективно предотвращает от заражения.

"Защитная маска с угольным фильтром обладает эффектом фильтрации - 95%, а это достаточно высокий показатель, особенно, когда дело касается небольшой одноразовой маски", - говорится в объявлениях о продаже.

В свою очередь, продавцы футболок с логотипами, посвященными борьбе с коронавирусом, утверждают, что треть от их выручки пойдет заболевшим "китайским друзьям".

"В честь поддержки наших китайских друзей мы запустили акцию по поддержке больных коронавирусом. 30% от вырученных денег будут идти на пожертвования пострадавшим от новой болезни. Не будь равнодушным, и внесу свою лепту в движение борьбы с вирусом!", - рекламируют свой товар находчивые предприниматели.

/ olx.ua

Обратим внимание, что никаких подтверждений своим обещаниями продавцы пока не предоставили, поэтому потенциальным покупателям стоит с осторожностью относиться к рекламе таких товаров.

/ olx.ua

Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Последние новости о смертельном китайском вирусе читайте в материале Главреда.

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