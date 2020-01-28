Коронавирус в Украине: в МОЗ рассказали, как обнаружить смертельную болезнь

Коронавирус диагностируют в несколько этапов / Фото Reuters

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль рассказал, как в Украине диагностируют коронавирус из Китая, который уже забрал жизни более ста человек. Диагностика проходит в несколько этапов - в Украине для установления диагноза необходимо около пяти суток.

По его словам, на данный момент в мире нет средств для диагностики коронавируса 2019-nCoV.

"Сначала пациента диагностируют на грипп. Если подтверждения диагноза нет, то проводится диагностика на тип коронавируса, который присутствует в Украине. Диагностические системы есть в лабораторных центрах каждой области страны", – рассказал Коваль в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Читайте такжеВирусолог пояснила, как происходит заражение коронавирусомЕсли же результаты диагностики вируса будут негативными, а самочувствие пациента не улучшится, образцы отправят в одну из двух лабораторий Киева, где проведут дополнительное обследование на все имеющиеся вирусы. В случае отрицательного результата и в этих лабораториях образец отправят в лабораторию ВОЗ.

Также Коваль добавил, что в ближайшее время Украина получит тест-системы, с помощью которых можно будет уменьшить продолжительность диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV.

Напомним, 27 января стало известно, что в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом с начала текущего года. Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины не указал, какой именно из 40 штаммов зафиксирован, но официально Минздрав заявил, что коронавирус в Украине типа 2019-nCoV в Украине не обнаружен.

Кроме того, во Львове был госпитализирован украинский студент с подозрением на коронавирус. Молодой человек учился в Китае, а вчера вернулся в Украину. У него обнаружили кашель, насморк и боль в горле.

Тем временем китайский вирус распространяется по планете. В частности, эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. 28 января стало известно, что китайский вирус добрался и до Германии.