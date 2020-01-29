Настоящий враг Украины: в Миротворец добавили жгучую российскую порнозвезду - фото

Российскую порноактрису Кристину Щербинину (сценическое имя - Лия Сильвер, Liya Silver), попала в базу портала "Миротворец".

Согласно имеющимся данным, 21-летнюю порноактрису добавили туда за поездку в 2018-м в аннексированный РФ Крым - ради съемок в эротической фотосессии.

Известно, что Лия Сильвер начала заниматься сексом на камеру для порно в мае 2018 года (ей тогда исполнилось 19 лет). Причем девушка почти сразу начала практиковать анальный секс для роликов студии Tushy. Сейчас Сильвер очень востребована и снимается для популярных производителей порно - Babes, DDF, Mofos, Reality Kings, Marc Dorcel и многих других.

Напомним, ранее в "чистилище" Миротворца добавили всех пассажиров первого поезда, пущенного из России в аннексированный Крым по Керченскому мосту.