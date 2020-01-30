Украинцев лишили доставки товаров через AliExpress из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса товар не может быть доставлен украинским получателям / Скриншот YouTube

Украинские покупатели начали получать сообщения об отмене доставки посылок через сервис AliExpress.

Из-за стремительно распространяющегося коронавируса продавцы, работающие через AliExpress временно остановили доставку товаров.

"Дорогие друзья, из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы постараемся вернуть деньги как можно скорее", – говорится в сообщениях, которые получают украинские заказчики товаров.

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Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

/ vesti.ua

По состоянию на 30 января в мире зарегистрировано 7 тыс. 783 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из которых летальные.

Напомним, ранее медик рассказала, как коронавирус из Китая может попасть в Украину.