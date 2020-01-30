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Коронавирус из Китая: в Укрпочте рассказали о задержках посылок AliExpress

30 января 2020, 16:41

AliExpress продолжает принимать и доставлять заказы клиентов, утверждают в Укрпочте.

укрпочта
Укрпочта не имеет никаких ограничений на обмен с почтой Китая / фото: zn.ua

В компании Укрпочта прокомментировали ситуацию вокруг доставки посылок из Китая, где обнаружили вспышку коронавируса.

Как рассказали Главреду в пресс-службе Укрпочты, по состоянию на 30 января AliExpress продолжает принимать и доставлять заказы клиентов.

"Однако возможны некоторые задержки при отправке товаров из-за продолжения периода новогодних праздников в Китае", - подчеркивается в сообщении.

В Укрпочте обратили внимание на то, что отмена заказов - это решение отдельных продавцов, а не площадки.

"Если это произошло, клиенты должны обратиться за компенсацией к продавцу или клиентской поддержке маркетплейсу AliExpress. Укрпочта не имеет никаких ограничений на обмен с почтой Китая и другими логистическими партнерами", - добавили в украинской компании.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские покупатели начали получать сообщения об отмене доставки посылок через сервис AliExpress.

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