В Китае продолжает бушевать коронавирус / Фото Reuters

Уровень угрозы распространения китайского коронавируса является высоким, в связи с чем страховая компания "ИНГО Украина" просит украинцев воздержаться от поездок в Китай.

Как сообщает страховая компания на своей странице в сети Facebook, по информации китайской стороны, количество заболевших новым коронавирусом достигло почти 6 тыс. человек.

"Просим туристов воздержаться от посещения Китая в ближайшее время. Ведь ситуация приобрела уровень пандемии. Сегодня количество случаев новой пневмонии превысило число подтвержденных случаев атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году", - сказано в сообщении.

В "Инго Украина" подчеркивают, что согласно международной страховой практике случаи заболеваний, которые связаны с массовыми эпидемиями или пандемиями и требуют применения комплекса карантинных мероприятий, не считаются страховыми.

"Поэтому застрахованных, находящихся в Китае, с похожими на коронавирус симптомами (головная боль, учащенное сердцебиение и ощущение сдавленности грудной клетки, повышение температуры и кашель) координаторы ассистирующей компании будут направлять в медицинские учреждения за самооплату до установления врачом диагноза. Пожалуйста, не подвергайте себя опасности!" - отмечают в страховой компании.

Также в "Инго Украина" выразили надежду, что мировое сообщество справится со вспышкой и преодолеет очередной вирус.

"С декабря прошлого года, когда были обнаружены первые больные в административном центре Хубэй города Ухань, 103 человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц", - добавила страховая компании.

Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом по состоянию на 27 января.