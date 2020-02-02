Скандал в Одессе: отель отказался заселять туристов из Китая из-за угрозы коронавируса

Проживание в отеле гостей из Китая запрещено, заявили в одесском отеле Калифорния.
Паника из-за стремительного распространения коронавируса добралась до Одессы, рассказал местный житель Борис Баркар.
По его словам, в самом центре Одессы пятизвездочный отель Калифорния отказывается заселять туристов из Китая из-за угрозы распространения коронавируса.
В частности, Баркар разместил в Facebook фотографию объявления, установленного на стойке регистрации.
"Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено", - говорится в объявлении на русском и английском языках.
Баркар пояснил, что пятизвездочный отель Калифорния, расположенный на улице Еврейской, отказывается заселять граждан Китая.
По его словам, по всей видимости, это связано с коронавирусом.
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"Однако такое объявление выглядит как дискриминация", - добавил Баркар.
Напомним, ранее эксперт рассказала, как бороться с коронавирусом.