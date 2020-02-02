Из-за коронавируса Новосад советует китайским студентам не совать нос в Украину

Китайским студентам предложили оставаться дома / Reuters

Министерство образования и науки Украины будет рекомендовать учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Таким образом в МОН видят дальнейшее обучение студентов из этих стран, которые сейчас не находятся на территории Украины и/или не могут прибыть в Украину, в связи со вспышкой эпидемии коронавируса.

Как подчеркнули в пресс-службе Минобразования, соответствующее письмо будет отправлено всем вузам в понедельнике, 3 Февраля 2020, говорится в сообщении пресс-службы МОН.

"Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV)", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

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Предполагается, что к 10 февраля 2020 вузы должны сообщить всем своим студентам/слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса (2019-nCoV).

Напомним, ранее эксперт рассказала, как бороться с коронавирусом.