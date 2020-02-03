В Укрпочте рассказали о риске заражения коронавирусом через посылки AliExpress

Почтовые отправления проходят строгую проверку и рентген-уход / Скриншот YouTube

В связи со стремительным распространением коронавируса 2019-nCoV в Украине возможны задержки доставки почтовых отправлений в Китай.

Как сообщили в пресс-службе компании, у официальных почтовых операторов-партнеров Укрпочты все отправления проходят строгую проверку, рентген-уход, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу.

"Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и Всемирной организации здравоохранения... Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", - отмечается в сообщении

В Укрпочте также напомнили, что никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

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Согласно сообщению, Укрпочта следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения Украины и партнерами в Китае.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что коронавирусы не способны долго выживать на предметах или документах.