Беспощадный коронавирус: названы сроки эвакуации украинцев из Китая

Украинцев из Китая планируют эвакуировать до конца недели / Reuters

По данным министерства здравоохранения, эвакуация граждан Украины из Китая из-за смертельного вируса планируется до конца нынешней недели.

Точной даты эвакуации украинцев из Китая пока что нет, заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Андрей Скипальский во время брифинга, 3 февраля, пишет пресс-служба ведомства.

"Речь шла на совещании в правительстве - в течение недели. Это было в прошлую пятницу. Я так понимаю, что в течение этой недели мы должны принять эти меры и можем осуществить это", - заявил он.

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Ранее Главред писал, что премьер-министр Алексей Гончарук 31 января дал срочное поручение МИДу Украины, спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны и Министерству инфраструктуры. Он призвал готовится к эвакуации граждан из-за коронавируса и оперативно разработать план.

Коронавирус в Украине

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии с неизвестным возбудителем. 31 декабря китайские власти сообщили о 44 пациентах, у 11 из них состояние было тяжелым. По состоянию на вечер 3 февраля, в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Также во время брифинга Скипальский заявил, что в Украине на следующей неделе должны появиться тест-системы для выявления коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Кроме того, компания "Международные авиалинии Украины" из-за коронавируса в Китае продолжит выполнять рейсы в эту страну, но только в одну сторону.

Главер писал, что в Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) рассказали, кто находится в зоне риска из-за возможности занесения в Украину жуткого нового типа коронавируса из Китая. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, первыми рискуют заразиться украинские пограничники, которые встречают самолеты с эвакуированными из Китая украинцами.