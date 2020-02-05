Украина получила современную тест-систему для диагностики смертельного коронавируса

Наша страна получила специальный тест для диагностики коронавируса / Фото pixaby

С декабря прошлого года жуткий коронавирус из китайской провинции Ухань стремительно распространяется по всему миру. В период эпидемии, Украина получила немецкую тест-систему, которая способна оперативно проводить диагностику нового вируса на современном уровне.

По информации МОЗ, наборы были разработаны в Германии специално для выявление нового типа вируса их Ухани. Следующим шагом украина планирует поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и закупки за средства госбюджета.

По информации Минздрава, диагностику вируса в Украине будут проводить только в случаях, отвечающих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, что отмечено в рекомендациях ВОЗ.

Также сегодня состоялось важное совещание в МОЗ, на котором был поднят вопрос о поставках медицинских масок во время эпидемии коронавируса. Было акцентировано внимание на проблеме дефицита масок в аптечных сетях в условиях их наличия на складах поставщиков. Также были подняты вопросы о своевременном реагировании на распространение опасного вируса.

Ранее Главред писал, что у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. На борту также находятся как минимум 20 украинцев. Лайнер был принудительно отправлен на 14-дневный карантин: на судне зафиксирована вспышка коронавируса.

Также отметим, в МОЗ назвали самые опасные места, в которых украинцы могут подхватить китайский коронавирус. По информации пресс-службы, возможное распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая возможно в местах массового скопления людей, заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

"На уровне областей также рекомендовано усиление дезинфекционного режима в местах массового скопления людей и также в местах массового пользования, в таких как кинотеатры или крупные торговые центры, и такой режим должен быть внедрен на областном уровне", - рассказал он на брифинге в Киеве.